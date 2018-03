Ausstellung : Dieser Kiosk ist Kunst

Peter F. Piening schnitzt und sägt spannende Objekte

von Luzie Prettin

20. März 2018, 00:18 Uhr

Gleich zu Beginn, steht da dieser Kiosk. Ein Mann sitzt dort drinnen. Feuerzeuge, Stifte, sogar Karabiner verkauft er. Alles schön bunt. Man könnte denken, sie wären echt.

Sind sie aber nicht. Der Künstler Peter F. Piening hat die 600 Verkaufsartikel mit einer einfachen Laubsäge gesägt und mit dem Schnitzmesser geschnitzt. Auch den Mann. Er ist ein Selbstbildnis von ihm – mit der typischen Brille. Sie ist sein Markenzeichen und an fast jedem seiner Kunstwerke zu sehen. Ob in den geschnitzten Bildern, in den Holzbuchstaben oder den Gehäusen. Das sind kleine Häuschen aus Holz mit ganz viel Dekoration.

Die Laube ist zum Beispiel so ein Gehäuse. Man kann sich reinsetzen und alles angucken. Die beiden handgeschnitzten Bücher, die Vögel, die einen Dirigenten angucken und die Sprüche, die überall zu lesen sind. „Gib Karies keine Chance“, und „Ich bin überall ein bisschen ungern“. Da fragt man sich, ob das wirklich so ist. Hier in der Laube ist man eigentlich gern.

Es ist bewundernswert, wie fein Peter F. Piening die Bilder sägt und schnitzt, und es ist oft eine eben so feine Portion Ironie und Humor dabei.

Bei seinen Bildern ist manchmal auch der Rahmen wichtiger als das Bild selber. Ein gutes Beispiel dafür ist der leere Rahmen, in dem nur Museumswand zu sehen ist. Seiner Meinung nach ist alles bildwürdig. Ein gutes Beispiel dafür sind die hölzernen Spaghetti. So, wie er die gesägt hat, sind sie wirklich bildwürdig. So wie vieles andere in der Ausstellung: Sei es ein Komma oder der scheißende Hund.