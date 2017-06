Buchtipps : Die Zeit der Abenteuer beginnt

vergrößern 1 von 4 1 von 4







Ein bisschen müsst ihr noch durchhalten. Erst Ende Juli könnt ihr die Schulsachen in die Ecke werfen und euch anderen Sachen widmen. Bis dahin hilft vielleicht die Vorfreude – aufs Baden, Wandern, Segeln oder was immer ihr mögt, vielleicht aber auch einfach darauf, mal in Ruhe schöne Bücher zu lesen, ohne Hausaufgabenstress. Wir haben ein paar davon gefunden, die Lust auf Ferien machen.

EIN KOFFER ALS REISEMOBIL

Juni hat so scharfe Augen wie ein Adler. Wills Ohren können fast alles hören. Diese Eigenschaften werden den beiden Freunden in „Junis Reise“ sehr nützlich sein. Sie finden am Flussufer einen pinkfarbenen Koffer, in dem man reisen kann. Und das tun sie auch. Auf ihrer fantastischen Reise sehen die Kinder die halbe Welt und helfen außerdem der Zirkusdame Miss Pabs bei der Suche nach einer Person. Obwohl die Hauptfiguren bereits zwölf Jahre alt sind, könnt ihr ihre Abenteuer auch lesen, wenn ihr jünger seid. Allerdings ist die Schrift ziemlich klein gedruckt.

SOMMER, SONNE, SEE

Für „Ins Blaue hinein“ solltet ihr etwa zwölf Jahre alt sein. Es geht um die Sommer-Erlebnisse der 13-jährigen Merle. Am Anfang ist die Ich-Erzählerin unglücklich. Sie fühlt sich abgeschoben, weil sie die Ferien bei den Großeltern verbringen soll. Ihre Adoptiveltern erwarten bald ein eigenes Kind und sind mit dem Hausbau beschäftigt. Trübe Aussichten? Keineswegs, denn Merle trifft auf Felix. Auch ein drei Meter langer Fisch und ein Schwimm-Krokodil aus Gummi tragen dazu bei, dass der Sommer noch gut wird. Gibt es Schöneres, als mit Freunden zusammen in einem Waldsee zu schwimmen, am Strand zu sitzen, laut zu lachen und Herzklopfen zu bekommen?

DIE GANZE WELT IN EINEM BUCH

Ihr mögt lieber Faktenwissen, als Geschichten zu lesen? Dann könnte das Sachbuch „Alle Länder dieser Welt“ richtig für euch sein. Es stellt etwa 200 Länder in Zeichnungen, Fotos und kurzen Texten vor, und zwar jeweils auf einer Seite. Man erfährt, wie groß das Land ist und wie viele Menschen dort leben. Außerdem werden Besonderheiten herausgestellt: zum Beispiel, warum die Luxemburger einmal im Jahr hin und her hüpfen. Wieso es in Kambodscha als unhöflich gilt, jemanden am Kopf zu berühren. Oder dass die Bewohner der Inselgruppe Kap Verde ständig ihren Cachupa-Eintopf essen, weil sie ihn so lecker finden! Das Buch macht Lust aufs Verreisen, eben weil es überall so viel zu entdecken gibt.

ENDLICH ZEIT ZUM BASTELN

Wer nicht wegfährt, den bringt „Mein Ferien-Bastelbuch“ trotzdem in Urlaubslaune. Das Buch hält Bastelvorlagen, Tipps und Spiele bereit. Mit ein paar Handgriffen entsteht ein Papagei, der durchs Zimmer flattert. Oder ein schöner Schmetterling, der sich auf euren Trinkhalm setzt. Welcher Frosch gewinnt wohl beim großen Froschspringen? Aus Eisstielen, Gummiringen und Pappe lässt sich übrigens eine echte Mundharmonika bauen. Das macht Spaß und vertreibt die Langeweile.

von dpa

erstellt am 16.Jun.2017 | 01:30 Uhr