Wissen : Die Toten aus dem Moor

Junge Forscher entdecken im Schloss Gottorf die Geheimnisse der Moorleichen.

von Ina Reinhart

14. April 2018, 01:21 Uhr

Ganz ruhig und eigentlich unscheinbar liegen sie da in den Vitrinen, die Moorleichen. Schwarz und ledrig schimmert ihre Haut im gedämpften Licht. Die Museumsmacher auf Schloss Gottorf haben sie meist so hingelegt, wie sie im Moor gefunden wurden.

Alte und junge Museumsbesucher fühlen sich geradezu magisch angezogen von ihnen. Alle wollen die Moorleichen sehen. Denn es sind Menschen, die wirklich einmal gelebt haben, vor langer, langer Zeit. „Da möchte man schon mehr darüber wissen“, meint Philip (12), der mit neun weiteren Jungen bei einem Ferienspaß-Workshop im Schloss mitgemacht hat. Juliane Wolf ist die Moorleichen-Expertin, die mehr darüber erzählen kann.

Die Moorleichen stammen aus der Eisenzeit vor mehr als 1500 Jahren. Das ist es wohl auch, was sie so faszinierend macht. Denn nach so langer Zeit ist von toten Menschen normalerweise nichts mehr zu sehen.

„Im Moor gibt es aber einige Besonderheiten“, erklärt Juliane Wolf. Denn Moore sind feuchte, sumpfige Gebiete, entstanden aus Gewässern und abgestorbenen Pflanzen. Dort gibt es fast keinen Sauerstoff, und deshalb können Totengräber-Käfer und andere Lebewesen, die Überreste fressen, dort nicht leben. Doch das ist nicht die einzige Besonderheit.

Juliane Wolf holt ein Glas eingemachter Gurken aus einer Kiste. Man nennt sie auch „saure Gurken“. Dadurch, dass sie Essig, also in Säure, eingelegt werden, halten sie sich lange frisch. Philip, Joos, Eric und die anderen Jungen machen nun ein Experiment: Welche Flüssigkeiten sind sauer, welche nicht? Dafür benutzen sie PH-Streifen, die die Säure messen. Am sauersten ist der Wert 0, das Gegenteil ist basisch, mit dem Höchstwert 14.

Sie finden heraus: Wasser hat den PH-Wert 7, das ist in der Mitte, also neutral. Zitronensäure hat den Wert 1, Seifenlauge 11. Und das Moorwasser aus dem Dosenmoor, das Juliane Wolf mitgebracht hat, den PH-Wert 3. Denn Torfmoos entzieht dem Wasser Nährstoffe und macht es sauer. So erhält es die Toten aus ferner Vergangenheit mit Haut und Haaren, und manchmal können die Forscher sogar am Magen sehen, was die Moorleichen zuletzt gegessen haben.

Und die Besucher auf der Museumsinsel Schloss Gottorf können ein wenig erahnen, wie das Leben hier im Norden zwischen den Mooren vor Tausenden Jahren war.