Technik : Die Snapchat-Brille macht Videos

vergrößern 1 von 2 Foto: Andreas Stauber 1 von 2

Fotos und Videos machen Leute immerzu und überall. Mit ihren Kameras, mit ihren Handys – und auch mit ihren Brillen. Die App (gesprochen: äp) Snapchat verkauft Sonnenbrillen, an die eine kleine Kamera montiert ist. Setzt man sich die Kamera-Brille auf die Nase, kann man damit aufnehmen, was man sieht. Und die kurzen Filme anschließend bei Snapchat hochladen. Die Brillen gibt es nicht im Laden zu kaufen, sondern im Internet.

Snapchat hat zudem in mehreren Städten gelbe Automaten (Foto) aufgestellt. Dort kann man sich die Brillen besorgen. Auch in Deutschland: Seit gestern gibt es einen Automaten in der Stadt Berlin. Wer so eine Brille kaufen will, muss übrigens ordentlich Taschengeld sparen, denn günstig ist sie nicht. Dass Leute andere Leute überall mit ihren Brillen aufnehmen, findet nicht jeder gut. Wer möchte schon heimlich gefilmt werden? Deshalb brennt ein rotes Lämpchen an der Brille, wenn ihre Kamera etwas aufnimmt.

von dpa

erstellt am 03.Jun.2017 | 01:06 Uhr