Tiere : Die Seeadler sind zurück

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

Wusstest du, dass Seeadler die größten Greifvögel Deutschlands sind? Spannen die Tiere ihre Flügel auf, sind es von der einen Spitze zur anderen Spitze bis zu zweieinhalb Meter. So groß sind nicht mal die meisten Erwachsenen! Weibliche Seeadler sind in der Regel sogar etwas kräftiger und größer als die männlichen Tiere.

Die Vögel mit dem braunen Gefieder und dem weißen Schwanz leben dort, wo Wasser ist. Also zum Beispiel am Meer oder an Flüssen. Mit ihren Krallen fangen sie im Flug Fische aus dem Wasser. Vor einiger Zeit waren Seeadler in Deutschland beinah ausgestorben. Mittlerweile gibt es bei uns aber wieder etwa 700 Paare.

von dpa

erstellt am 02.Aug.2017 | 01:10 Uhr