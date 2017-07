Landwirtschaft : Die Mähdrescher sind wieder unterwegs

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

Überall auf den Feldern sind sie im Moment unterwegs: riesige Mähdrescher. Bis Mitte August ernten Landwirte damit Getreide. Zuerst sind die goldgelben Körner der Gerste dran. Danach kommen Weizen, Raps und Roggen.

Aber wie funktioniert so ein Mähdrescher? Ein Fachmann erklärt es: Ganz vorn hat das Gefährt ein riesiges Schneidewerk. Damit schneidet der Mähdrescher das Getreide von den Wurzeln ab und zieht es ins Innere unters Fahrerhaus. Dort ist eine riesige Trommel. Sie dreht sich mit hoher Geschwindigkeit. So werden die Körner aus den Ähren an den Halmen herausgeschlagen. Siebe und ein großer Ventilator sorgen dafür, dass die Körner vom Rest getrennt werden. Danach werden die Körner im Korntank auf dem Mähdrescher gesammelt. Und von dort über ein Rohr auf Wagen verladen. Übrig bleibt Stroh, das entweder gehäckselt und auf das Feld verteilt wird. Oder es kommt in sogenannten Schwaden hinten aus dem Drescher heraus. Meist siehst du sie später als runde oder eckige Ballen auf dem Feld.

von dpa

erstellt am 11.Jul.2017 | 01:23 Uhr