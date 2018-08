Musik : Die Gewinner der kleinen Astronauten

Die kleinen silbernen Figuren aus dem All sind die Trophäen für besonders herausragende Musiker. Diese wurden kürzlich verliehen.

von Redaktion KiNa

21. August 2018, 17:57 Uhr

Ein kleiner silberner Astronaut, den Musikerinnen und Musiker gerne bekommen: Das ist die Trophäe der MTV Video Music Awards (gesprochen: äm ti wi wideo mjusik äworts). Diese Preise für tolle Musik-Videos wurden in der Nacht zu gestern in den Vereinigten Staaten von Amerika verliehen. Zu den wichtigsten MTV-Preisen gehören der für das beste Video und der für die beste Künstlerin des Jahres. Beide gewann die amerikanische Sängerin Camila Cabello. Auch viele andere Astronauten gingen an Frauen. Die Rapperin Cardi B etwa bekam den Preis für die beste Zusammenarbeit und als beste neue Künstlerin. „Ich bin so glücklich, diesen Preis zu gewinnen“, sagte sie. Auch beim Hip Hop lag eine Frau ganz vorne: Nicki Minaj.