Tiere : Die besten Heidschnuckenböcke

Heidschnuckenbock (Foto) ist ein ganz schön langes Wort. Heidschnucken sind Schafe und ein männliches Schaf wird Bock genannt. Die männlichen sind also Heidschnuckenböcke. Bekannt für die Heidschnucken ist die Region Lüneburger Heide. Sie liegt in Niedersachsen. Gestern haben sich dort viele Züchter zum Heidschnuckentag versammelt. Die besten Böcke wurden erst ausgezeichnet und dann an Schafhalter und Züchter versteigert.

von dpa

erstellt am 14.Jul.2017 | 01:54 Uhr