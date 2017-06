Buchtipp : Der spinnt doch!

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Der Spinner heißt Fred und ist 11 Jahre alt. Er ist von München nach Berlin gezogen und hat noch keine neuen Freunde. Alle, die ihn nicht kennen, halten ihn für einen Spinner. Fred driftet nämlich manchmal in andere Welten ab und stellt sich dann seltsame Situationen vor. So wird für ihn ein lachender Junge, der in einer großen Pfütze steht, in seiner Fantasie ein kleiner Dämon in einem Lavasee, den Fred als Wissenschaftler untersucht.

Eines Tages lernt Fred auf dem Schulhof Helena kennen. Fred möchte auch zu ihrer Clique gehören. Das Problem: In seiner Spinner-Welt stellt er sich vor, dass alle kriminell sind und er nun auch etwas Verbotenes tun muss. Doch kann das gut gehen? Wer bis zum Ende mitspinnt, wird es erfahren.

Das Buch ist gut geschrieben und hat viele witzige Zeichnungen, ähnlich wie bei einem Comic. Wer Spaß an ein paar verrückten Fantasievorstellungen hat, wird sicher begeistert sein.



Christian Seltmann (Text), Vera Schmidt (Illustration), „Freds sensationelle Spinnereien – So viel Sand und keine Wüste“. Ab 9 Jahren. 152 Seiten. 5,99 Euro. Verlag: Arena.

von Hannes Bock-Müller

erstellt am 27.Jun.2017 | 01:45 Uhr