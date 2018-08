Der rasende Hund Emma

von Julia Voigt

19. August 2018, 17:18 Uhr

Wer ist schneller, ein Mops oder ein Mensch? Bei einem Mopsrennen in der Hauptstadt Berlin am Wochenende wurde gemessen, dass Hündin Emma schneller rennt als die schnellste Frau über die gleiche Strecke.

Der Mops schaffte die Strecke über 50 Meter in ungefähr 5,87 Sekunden. Der Rekord der Frauen liegt bei 5,96 Sekunden. Emma war also wohl ein klitzekleines bisschen schneller. Emma hatte schon in den letzten beiden Jahren das Mopsrennen gewonnen.