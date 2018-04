Natur : Der launische Monat April

Warum das Thermometer im April gern einmal spinnt.

von Julia Voigt

22. April 2018, 18:29 Uhr

Beinahe fühlte es sich schon an wie im Sommer. Und das im April - also im Frühling. Aber in den nächsten Tagen zeigt der Monat wieder, wofür er berühmt ist: seine Launen. Denn im April kann das Wetter oft schnell wechseln und sehr unterschiedlich sein. Einmal sehr warm, dann wieder sehr nass oder sogar frostig kalt.

Richtig schlimm wird es zwar nicht in den nächsten Tagen. Aber Wetterexperten sagen, mit der Wärme ist erstmal Schluss. Es kommen Gewitter, stürmischer Wind und Regen. Es kann sogar auch mal hageln.

Dabei wird es im Norden Deutschlands deutlich kühler als im Süden.

Und warum gibt es im April so viel Durcheinander? Das liegt an großen Temperatur-Unterschieden. Hoch oben ist die Luft noch sehr kalt. Aber gleichzeitig wärmt die Sonne die Luft am Boden stark auf. Dadurch entstehen Wolken. Und die bringen dann Regen und manchmal Schnee oder Hagelkörner.