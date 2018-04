Hörbuch : Der geheimnisvolle Superstaubsauger

von dpa

12. April 2018, 23:00 Uhr

Laura und ihr kleiner Bruder Robert sind beunruhigt. Seit ihre Mutter diese neuen Beruhigungstropfen einnimmt, sieht sie nur noch Dreck. Dreck, den sie schleunigst entfernen will.

Also bestellt sie den Superstaubsauger „Ratz-Fatz-x-weg 23“ der Firma Gründlich. Für das Gerät wird überall Reklame gemacht, sogar in Überraschungseiern und Glückskeksen. Tatsächlich saugt der Staubsauger Stinkesocken, umgekippten Saft und Kopfläuse einfach weg.

Doch statt froh über das praktische Gerät zu sein, wird Lauras und Roberts Mutter immer nervöser. Tag und Nacht putzt sie wie besessen.

Sie zittert am ganzen Körper und hat dunkle Augenringe. So kann das nicht weitergehen! Gemeinsam mit Lauras Freundin Gerti beschließen die Geschwister, den Staubsauger zurückzugeben. Schließlich landen sie in Marokko, einem Land in Afrika.

Das Hörbuch „Der Ratz-Fatz-x-weg 23“ ist ein spannendes Abenteuer, in dem es auch viel zu lachen gibt. Vor allem der sechsjährige Robert ist lustig. Denn er besitzt das Talent, alles kaputt zu kriegen. Er ist ständig hungrig, hat aber in den entscheidenden Momenten die besten Ideen.

Salah Naoura, „Der Ratz-Fatz-x-weg 23“. Ab 8 Jahren. 3 CDs. 14,95 Euro. Verlag: Hörcompany.