Sport : Der Fußball-Baum

Die Spannung steigt. Viertelfinale – Halbfinale – Finale: So geht es weiter bei der Weltmeisterschaft.

von dpa

05. Juli 2018, 22:46 Uhr

Noch so ein Fußballwort: Turnierbaum. Damit meinen die Sportexperten aber keine Pflanze. Mit dem Turnierbaum ist der Spielplan des Turniers gemeint. Vielleicht hast du auch einen Spielplan an der Wand hängen. Darauf schaust du nach, wer gegen wen spielt und wie das Turnier weitergeht.

In der Vorrunde spielten die Teams noch in Gruppen gegeneinander. Danach ging es mit dem Achtelfinale weiter. Acht Mannschaften erreichten die nächste Runde. Auf dem Baum siehst du, welche Mannschaften das sind, und gegen wen sie als nächstes Spielen. Am Sonnabend geht es los mit dem Viertelfinale. Um 16 Uhr spielt Uruguay gegen Frankreich. Weiter geht’s um 20 Uhr mit Brasilien gegen Belgien.