Fernsehen : „Dein Song“ geht ins Finale

von dpa

15. März 2018, 20:20 Uhr

Am Freitag ist ein großer Tag für Fans der Musik-Sendung „Dein Song“. Im Finale müssen die letzten acht Kandidaten ihre Lieder präsentieren. Die haben sie sich vorher selbst ausgedacht. Die Teilnehmer hatten viel Zeit zum Üben. Sie wurden sogar von Profis unterstützt, zum Beispiel von bekannten YouTubern. Die beiden Lochi-Brüder Roman und Heiko haben zum Beispiel Jonah geholfen. Er ist mit 10 Jahren der jüngste Song-Schreiber. Er hat einen Rock-Song gegen Krieg geschrieben. Als Kandidaten stehen außerdem Felix, Leon, Annalea, Julia, Chaski, Sidney und Zuzanna im Finale. Los geht es um 19.05 Uhr auf dem Sender Kika. Die Zuschauer können für ihren Liebling am Telefon abstimmen und so entscheiden: Wer wird der Song-Schreiber des Jahres?