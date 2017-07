Feiern : Das Treffen zweier Sterne

vergrößern 1 von 1 Foto: Cris Faga/ZUMA Wire 1 von 1

Dieses bunte Festival wird zu Ehren zweier Sterne gefeiert. Sie heißen Wega und Altair. Zu ihnen gibt es eine Erzählung aus dem Land China.

Es wird gesagt, dass es sich bei den beiden Sternen um ein Liebespaar handelt. Nur einmal im Jahr, an einem Tag im Juli, können sie sich am Himmel treffen. Sonst sind sie voneinander getrennt.

Das Treffen der Sterne wird in mehreren Ländern gefeiert - zum Beispiel im Land Brasilien. In der Stadt São Paulo zogen die Menschen am Wochenende durch bunt geschmückte Straßen. Oft ist der Höhepunkt der Feierlichkeiten nachts. Dann werden Laternen angezündet.

Einen Namen hat das Festival auch. Es heißt Tanabata.

von dps

erstellt am 18.Jul.2017 | 01:03 Uhr