Buchtipp : Das Leben hinter Gittern

Sinas Vater ist im Gefängnis. Wie das Mädchen damit umgeht und wie die Welt im Gefängnis aussieht, erfährst du in diesem Buch.

von Redaktion KiNa

05. April 2018, 18:00 Uhr

Wer etwas Schlimmes tut, wird vor Gericht gestellt und bestraft. Ist das Verbrechen schwer, erhält man eine Freiheitsstrafe. Das heißt, man muss ins Gefängnis. Von außen ist ein Gefängnis meist gut zu erkennen. Zum Beispiel an den hohen Mauern mit Stacheldraht. Aber wie geht es innen zu? Das wissen die meisten nicht. Das Buch „Im Gefängnis – Ein Kinderbuch über das Leben hinter Gittern“ ändert das. Es erzählt die Geschichte von Sina und ihrem Papa. Sinas Vater muss für drei Jahre in die Justizvollzugsanstalt oder kurz JVA. So heißen Gefängnisse auch bei Fachleuten. Im Buch erfährst du, was Sinas Vater getan hat und wie das Mädchen damit umgeht, dass er so lange weg sein wird. Du begleitest ihn durch den Gefängnis-Alltag und wie seine achtjährige Tochter zu Hause lebt. Zwar machen die Gefangenen fast die gleichen Dinge wie Menschen in Freiheit: Sie schlafen, essen, arbeiten, treiben Sport, lesen oder sehen fern. Trotzdem leben sie in einer völlig anderen Welt.

Thomas Engelhardt und Monika Osberghaus, „Im Gefängnis – Ein Kinderbuch über das Leben hinter Gittern“. Ab 8 Jahren. 14 Euro. Klett Kinderbuch Verlag, Leipzig, 2018, 92 Seiten.