Sport : Das geht noch besser

vergrößern 1 von 1 Foto: Carmen Jaspersen 1 von 1

Noch haben die deutschen Fußballerinnen bei der Europameisterschaft kein Spiel verloren. Nach zwei Partien hat das Team vier Punkte: Es hat einmal unentschieden gespielt und einmal gewonnen. Da könnte man eigentlich zufrieden sein. Besonders glücklich klang die Trainerin am Wochenende aber trotzdem nicht. „Wir haben der Mannschaft viel Vertrauen ausgesprochen, so reicht es aber nicht“, sagte Steffi Jones vor der nächsten Partie. Besonders beim Toreschießen klappt es bislang noch nicht so gut wie geplant. So machten es die Deutschen im zweiten Spiel gegen Italien unnötig spannend, bevor sie gewannen. Heute steht für das Team das dritte Spiel an. Gegner ist die Mannschaft aus Russland. In dieser Partie entscheidet sich, ob Deutschland die nächste Runde erreicht oder nicht. Ein Unentschieden würde reichen. Doch die Trainerin forderte mehr: „Wir wollen das Spiel gegen Russland ganz klar gewinnen.“

von dpa

erstellt am 25.Jul.2017 | 01:53 Uhr