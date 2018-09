Basteln : Das geheimnisvolle Monsterbuch

von Redaktion KiNa

10. September 2018, 19:05 Uhr

Du brauchst: ein Heft oder Buch, stabiles weißes Papier, weißes Moosgummi oder Bastelfilz, Tonpapier für den Einband, Monsteraugen (zum Beispiel aus schwarzem Tonpapier und weißem Filz), eine Schnur, Zeitungspapier und einen Schlüsselring

1. Schneide zwei Zahnreihen aus dem weißen Moosgummi oder Filz.

2. Baue aus deinem zurechtgeschnittenen Tonpapier einen Umschlag und klebe die Ecken schräg ab, damit das Buch nicht rausrutschen kann.

3. Klebe die zwei weißen Zahnreihen so in den Deckel, dass sie an der Seite herausschauen.

4. Bastle zwei Monsteraugen und klebe sie auf den Buchdeckel.

5. Forme zwei Stücke Zeitungspapier zu Augenbrauen.

6. Wenn du eine breite Schnur hast, dann schneide sie so lang, dass sie einmal locker ums Buch passt. Nimm den Schlüsselring und klemm beide Endteile dazwischen. Eine dünne Schnur kannst du zweimal um das Buch binden und mit einer Schleife verschließen.