Leute : Carlotta im Serien-Internat

Nachmittags steht die 14-Jährige Schauspielerin für „Schloss Einstein“ vor der Kamera

von Marie Frech

03. September 2018, 19:34 Uhr

Was für ein Trubel! Durch das Haus laufen viele Erwachsene. Sie sprechen in ihre Handys, haben Klemmbretter in der Hand oder tragen Scheinwerfer durch die Gegend. Überall liegen Kabel und in den Ecken sind große Kameras aufgebaut. Das Haus steht in Erfurt, im Bundesland Thüringen, mitten in Deutschland. Und es dient als Kulisse für eine Serie: „Schloss Einstein“ wird hier gedreht.

Die Serie über das Leben rund um das Internat Schloss Einstein läuft schon viel länger im Kinderkanal als die Kinder-Darsteller alt sind: heute seit genau 20 Jahren!

So lange ist Carlotta Weide noch nicht dabei. Sie ist nämlich erst 14 Jahre alt und kommt auch aus Erfurt. Sie spielt seit zwei Jahren die „Einstein“-Schülerin Cäcilia Amelie von Toll. „Ich spiele seit der ersten Klasse Theater, aber das ist meine erste Rolle im Fernsehen“, sagt Carlotta.

Höchstens fünf Stunden am Tag dürfen sie und die anderen Kinder und Jugendlichen, die die „Einstein“-Schüler spielen, am Set arbeiten. Denn viele müssen selbst noch zur Schule gehen. Auch Carlotta. „Eigentlich drehen wir nicht während der Schulzeit. Aber es kann manchmal sein, dass man von der letzten Stunde etwas verpasst“, erklärt Carlotta. „Aber das hole ich dann einfach direkt an dem Tag nach, damit ich da auch mitkomme.“

Die Texte für ihre Rolle lernt sie ohne einen besonderen Trick auswendig. „Ich lese sie mir einfach besonders oft durch und dann sitzen sie irgendwann.“ Auf dem Gymnasium, das Carlotta eigentlich besucht, wissen ihre Mitschüler inzwischen, dass sie vor der Kamera steht. „Zuerst hatte ich meinen Klassenkameraden gar nicht gesagt, dass ich mitspiele“, sagt Carlotta. „Aber weil ich dann doch ab und an mal im Unterricht gefehlt habe, konnte ich auch nicht immer als Ausrede sagen, dass ich einen Zahnarzttermin habe.“

Als Cäcilia besucht Carlotta ein Internat. „An sich finde ich das Internat voll cool, weil man mit den ganzen Leuten zusammenwohnt. Aber ich würde meine Freunde und vor allem auch meine Familie mega vermissen.“