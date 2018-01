Buchtipp : Carley muss sich entscheiden

von Ina Reinhardt

25. Januar 2018, 19:00 Uhr

Carley hat keinen lieben Vater. Oft werden sie und ihre Mutter von ihm geschlagen. Irgendwann schlägt ihr Vater ihre Mutter so doll, dass diese ins Krankenhaus muss. Ihr Vater kommt ins Gefängnis und Carley wird in eine Pflegefamilie geschickt.

Mrs. Murphys sind das totale Gegenteil von ihrer Mutter. Carley fühlt sich am Anfang gar nicht wohl bei dieser perfekten Familie. Doch Mrs. Murphy möchte nicht aufgeben. Sie zeigt Carley, dass sie alles machen kann, nicht nur dass, was andere von ihr erwarten. Nach einer Zeit schließt Carley auch die Murphys in ihr Herz und merkt gar nicht mehr richtig, dass es nur ihre Pflegefamilie ist. Und genau jetzt, wo Carley gar nicht mehr weg möchte, will ihre Mutter sie zurück, und Carley muss sich entscheiden…

Das Buch ist sehr gut geschrieben, da man sich gut in Carley hineinversetzen und ihre Handlungen und Gefühle sehr gut nachvollziehen kann. Lynda Mullaly Hunt erzählt eine sehr schöne Geschichte über Liebe und Familie.

Lynda Mullaly Hunt, „Ich habe mich noch nie so leicht gefühlt“. Ab 11 Jahren. 256 Seiten. 12,99 Euro, Verlag: cbj.