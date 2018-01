Einkaufen : Campen für Turnschuhe

von dpa

16. Januar 2018, 19:00 Uhr

Diese Turnschuhe haben ein bekanntes Muster. Wer schon mal in der Stadt Berlin war, kennt es aus der U-Bahn. Die Sitze dort sehen so ähnlich aus. In der Stadt Berlin standen manche Leute für die Schuhe die ganze Nacht Schlange. Von Montag auf Dienstag schliefen sie in Zelten oder saßen bibbernd in Camping-Stühlen.

Im Laden kosten die Schuhe 180 Euro. Das klingt viel, ist aber ein ziemliches Schnäppchen. Denn in den Schuhen steckt ein Fahrschein. Das ganze Jahr kann man damit Bus und Bahn fahren.

Das Problem: Es werden nur 500 Paar Schuhe verkauft. Vor den Läden standen aber viel mehr Leute Schlange. Am Ende sind also einige leer ausgegangen.