Blutspenden für Verletzte

Die Menschen in Münster halten nach dem schlimmen Vorfall zusammen

von Julia Voigt

08. April 2018, 09:10 Uhr

An schönen Tagen sitzen hier viele Menschen und genießen die Sonne. Der Platz liegt in der Stadt Münster im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Doch gestern war den Menschen hier nicht zum Sonnen zumute. Sie stellten Kerzen auf, legten Blumen auf den Boden und nahmen sich gegenseitig in den Arm.

Das hatte mit einem Vorfall am Sonnabend zu tun: Ein Mann war mit einem kleineren Bus absichtlich in eine Gruppe von Menschen gefahren. Dabei kamen drei Menschen ums Leben, darunter auch der Täter. Außerdem gab es mehrere Verletzte. Solche Taten passieren sehr selten. Die Polizei ermittelt nun, wieso der Mann das gemacht hat. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus. Bei solchen großen Notfällen rufen Krankenhäuser oft dazu auf, Blut zu spenden. Dafür geht man in ein Krankenhaus und lässt sich Blut abnehmen. Mit diesem Blut können Ärzte zum Beispiel Verletzte retten, die viel Blut verloren haben.

Auch in Münster bat ein großes Krankenhaus um Blutspenden. Vor dem Eingang bildete sich eine lange Schlange. Fast 200 Menschen spendeten allein am Sonnabend Blut. „Wir möchten uns nochmal ausdrücklich bedanken, dass so viele heute unserem Aufruf gefolgt sind“, schrieben Mitarbeiter des Krankenhauses später. „Unglaublich, welche Hilfsbereitschaft die Menschen in Münster gezeigt haben.“ Auch die Polizei lobte die Menschen in Münster: Alle hätten sich vorbildlich verhalten und den Tatort schnell verlassen. Außerdem hätten Zeugen der Polizei gemeldet, was sie beobachtet haben.

Am Samstagabend versammelten sich einige Menschen an einem See in Münster. Auch sie stellten Kerzen auf, um an die Opfer und deren Freunde und Familien zu denken. Experten sagen, so etwas helfe dabei, solche Ereignisse besser zu verarbeiten.