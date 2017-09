Garten : Blütenmeer im Garten

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von dpa

erstellt am 13.Sep.2017 | 01:28 Uhr

Rot, Gelb, Lila, Orange: Diese Blume gibt es in den schönsten Farben. Sie heißt Dahlie. Reinhold und Monika Roth aus Müncheberg in Brandenburg sind Fan dieser Pflanze. Auf ihrem großen Grundstück haben sie mehr als 210 Dahlien-Sorten angepflanzt. Das ist eine Menge Arbeit. In der Zeit, in der die Blumen blühen, schneiden die beiden täglich verblühte Reste ab. Bevor es dann anfängt zu frieren, müssen die Knollen ausgegraben und in Kisten verstaut werden. Draußen ist es zu kalt für sie. Auf den Kisten muss dann stehen, um welche Sorten es sich darin handelt. So kann man sie später auseinanderhalten, wenn sie wieder in den Boden kommen.