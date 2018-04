Bleibt unvergessen: Martin Luther King

von Redaktion KiNa

03. April 2018, 18:25 Uhr

Martin Luther King war im Land USA ein berühmter Mann. Er wollte bewirken, dass Menschen mit dunkler Hautfarbe die gleichen Rechte bekommen, wie die mit heller Haut. Denn in den USA war es damals üblich, schwarze und weiße Menschen voneinander zu trennen. Kinder mussten zum Beispiel auf verschiedene Schulen gehen. Martin Luther King führte zahlreiche Proteste dagegen an. Er sagte: Menschen sollen nicht nach ihrer Hautfarbe beurteilt werden! Viele jubelten ihm deswegen zu. Er hatte jedoch auch Feinde. Im Alter von 39 Jahren wurde er ermordet. Das war vor genau 50 Jahren. Doch auch heute bleibt das, was dieser Mann gesagt und getan hat, unvergessen.