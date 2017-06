Neues Musical in Hamburg : Billy tanzt Ballett

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

Ein Junge hat einen Traum: Billy möchte tanzen – als Ballett-Tänzer. Doch sein Vater ist dagegen. Er findet: Tanzen ist nichts für Jungen! Doch Billy kämpft für seinen Traum und übt, so viel er kann.

Diese Geschichte erzählt der Film „Billy Elliot“. Es gibt die Geschichte aber auch auf der Bühne zu sehen. Nun soll „Billy Elliot“ für ein paar Wochen in der Stadt Hamburg als Musical gezeigt werden. Die Schauspieler tanzen und singen dabei. Los geht es Ende Juni. Ganz einfach war es aber nicht, das Musical in Deutschland auf die Bühne zu bringen. Denn es spielen Kinder mit – und für sie gelten besondere Regeln beim Arbeiten. Sie sollen zum Beispiel nicht zu viel arbeiten. Deshalb schlüpfen mehrere Kinder in die Rolle des Billy Elliot – und auch viele andere Kinder sind dabei. Während der Spielzeit bekommen die jungen Darsteller zum Beispiel auch Schulunterricht.

Wenn du dir das einmal anschauen möchtest, findest du hier mehr Infos.

von dpa

erstellt am 15.Jun.2017 | 01:35 Uhr