Tiere : Besonderer Besucher genießt Hotel-Pool

vergrößern 1 von 1 Foto: C. Matthews 1 von 1

Ach du Schreck! Ein Baby-Alligator hat in einem Hotel im Land USA für Trubel gesorgt. Dort wurde er am Dienstag im Pool entdeckt. Zwar tauchen in den USA manchmal Alligatoren auf, weil die Tiere dort in freier Wildbahn leben. Wie der Alligator es aber in den Pool schaffte, war erstmal nicht klar. Grund zur Sorge gibt es aber nicht: Schnell kam ein Profi und fing den Alligator ein. Nun sind wieder alle in Sicherheit – auch das kleine Baby. Denn mit seinen etwa einem Metern Länge ist der Alligator sozusagen noch ein Knirps. Manche Alligator-Arten können nämlich fast sechs Meter lang werden.

von

erstellt am 17.Aug.2017 | 03:31 Uhr