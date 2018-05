Sport : Aufsteiger in die Erste Bundesliga

Holstein Kiel hat sich seine Chancen gesichert. Zwei andere Vereine steigen schon sicher in die Erste Bundesliga auf.

von dpa/ir

07. Mai 2018, 19:35 Uhr

Darauf haben die Fans des Fußball-Vereins 1. FC Nürnberg vier Jahre lang gewartet. Nun ist der Club wieder in der Ersten Bundesliga! Nach dem Sieg der Mannschaft am Sonntag stand fest: Die Nürnberger haben den Aufstieg geschafft. Auch Fortuna Düsseldorf wird in der nächsten Saison in der 1. Liga antreten. Neben diesen beiden könnte es aber auch ein schleswig-holsteinischer Verein schaffen, und zwar Holstein Kiel. Die Kieler sind nach dem vorletzten Spieltag sicher auf Platz 3 der Zweiten Liga. Nun müssen sie zweimal gegen diejenige Mannschaft der Ersten Liga spielen, die dort auf Platz 16 landet. Gewinnen die Kieler, dann wären sie zum ersten Mal überhaupt ganz oben mit dabei.