Buchtipp : Aufdeckung einer Verschwörung

Spannung für Fantasy-Fans

von Mattes Bock-Müller

07. Mai 2018, 18:33 Uhr

Der Tag, an dem das Friedensabkommen zwischen Demodovia und Magadanskya geschlossen werden soll, ist für alle Bewohner Demidovas ein besonderer, vor allem aber für Valor. Als sehr gute Armbrustschützin will sie auf den Prinzen schießen, um in das berüchtigte Gefängnis Tyur’ma zu kommen. Hier ist ihre Zwillingsschwester Sasha wegen angeblichen Diebstahls eingesperrt. Valor hat fest vor, gemeinsam mit ihr zu fliehen, auch wenn dies bisher noch niemandem gelungen ist.

Im Gefängnis Tyur’ma hat Valor einiges zu erleiden. Sie findet aber auch Freunde und Verbündete, die sie bei der Verwirklichung ihres Fluchtplans unterstützen. Dabei erhärtet sich allmählich der Verdacht, dass jemand ihrer Schwester den Diebstahl ganz bewusst in die Schuhe schieben wollte. Valor klaut für die Flucht alle möglichen Hilfsmittel zusammen und entwirft genaue Pläne. Kurz bevor sie und ihre Freunde ihren Fluchtversuch starten, wird jedoch ihre Hoffnung auf Freiheit durch einen Brand zerstört. Ob sie es dennoch schaffen, dem Gefängnis zu entkommen und am Ende den wahren Dieb zu enttarnen, soll hier noch nicht verraten werden.

Ich finde das Buch toll, weil die Handlung so real beschrieben wurde, dass man sich jedes Detail genau vorstellen kann. Für alle, die sich für Verschwörungen interessieren und spannende Fantasy-Geschichten mögen, ist dieses Buch nur zu empfehlen.



Ruth Lauren, „Valor – Die Verschwörung im Königreich“. Ab 11 Jahren. 320 Seiten. 14,95 Euro. Verlag: Gulliver.