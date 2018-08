Umwelt : Auf der Alm wird das Wasser knapp

von dpa

07. August 2018, 01:18 Uhr

In den Bergen haben Kühe oft ein schönes Leben. Sie verbringen den Sommer auf der Bergwiese, mit saftigem Gras und kühlendem Wind. Erst im September oder Oktober werden sie zurück ins Tal getrieben. In diesem Jahr müssen die Kühe aber vielleicht früher als geplant von der Alm runter. Schuld daran ist das Wetter. „Wenn es so sonnig und heiß bleibt und nicht regnet, wächst kein Futter mehr nach. Das kann dazu führen, dass man die Rinder von den Almen früher abtreiben muss“, sagt ein Experte.