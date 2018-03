Sport : Auf dem Brett zur Medaille

von dpa

20. März 2018, 01:19 Uhr

Auf den Straßen, in den Parks und manchen Hallen sind sie häufig zu sehen: Skateboarder. Leute, die Tricks auf dem Brett zeigen, werden erstmals auch bei den nächsten Olympischen Sommerspielen antreten. Die finden im Jahr 2020 in der Stadt Tokio statt. Die liegt im Land Japan in Asien.

Für die Sommerspiele werden zurzeit junge Skateboarder gesucht. Die sollen ab jetzt viel trainieren. So könnte vielleicht eine Medaille bei den Olympischen Spielen herausspringen. Doch das ist nicht so leicht. Zwar fahren viele Leute Skateboard. Doch nur wenige Vereine fördern Skateboarden als echte Sportart.