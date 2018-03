Tiere : Auf Augenhöhe mit einem Elefantenrüssel

von dpa

13. März 2018, 21:44 Uhr

Der Elefant streckt seinen langen Rüssel ganz nah an das Mädchen heran, denn er möchte das Gemüse in ihrem Arm futtern. Das Mädchen scheint auch keine Angst vor dem großen, grauen Tier zu haben. Elefanten gelten für die Menschen in Thailand als Glücksbringer. Das Land liegt in Asien.

Dort haben die Elefanten sogar einen eigenen Tag: den 13. März. An diesem Tag sollen sich die Menschen daran erinnern, dass die Elefanten geschützt werden müssen. Viele bringen ihnen dann Futter.