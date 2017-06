Mitmachen : Arbeiten, um zu spenden

vergrößern 1 von 1 Foto: Johanna Roth 1 von 1

Stoffe zurechtschneiden, die Nähmaschine bedienen und sich viel erklären lassen. Für Jonas war gestern kein normaler Tag. Der 16-Jährige aus Berlin machte bei einer Aktion mit. Sie heißt „Dein Tag für Afrika“. Statt zur Schule zu gehen, arbeitete er einen Tag lang bei einer Schneiderin. Das Geld, das Jonas dort verdient, will er für Kinder in Afrika spenden. Auch in anderen Städten machten Schüler mit.

Wie ging dein Arbeitstag los?

Ich durfte zuerst an die Nähmaschine. Eine Mitarbeiterin hat mir gezeigt, wie ich die Maschine bediene. Später soll ich noch etwas an ein paar Gardinen ändern. Und an den Computer kann ich auch noch.

Macht deine ganze Klasse bei der Aktion mit?

Nein, aus meiner Klasse sind es nur drei Leute. Wer bei dem Tag mitmachen wollte, konnte sich in der Schule dafür melden. Dann mussten wir uns einen Job suchen.

Warum wolltest du schneidern?

Es ging mir um die Mode, die hier entsteht. Denn Mode tragen wir schließlich alle, jeden Tag. Ich wollte sehen, wie sie gemacht wird. Jetzt merke ich, wie viel Arbeit dahintersteckt.

Was passiert mit dem Geld, das du verdienst?

Für die vier Stunden Arbeit bekomme ich insgesamt 34 Euro. Das Geld geht zuerst an meine Schule. Die spendet es dann an die Organisatoren der Aktion, damit diese davon Kinder in Afrika unterstützen können. Mit dem Geld werden in Afrika Bildungsprojekte bezahlt. Ich finde es gut, dass man den Kindern dort ein bisschen helfen kann.

> Wenn du auch mal für einen Tag arbeiten möchtest, um anderen zu helfen, kannst du beim Sozialen Tag der Aktion „Schüler helfen Leben“ mitmachen. Der findet am 19. Juli statt. Informationen: www.schueler-helfen-leben.de

von Ina Reinhart

erstellt am 21.Jun.2017 | 01:08 Uhr