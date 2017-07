Sport : Angelique Kerber verliert ersten Platz in der Tenniswelt

vergrößern 1 von 1 Foto: Tim Ireland/AP 1 von 1

Seit fast einem Jahr steht die Tennisspielerin Angelique Kerber auf Platz eins der Weltrangliste. In diesem Jahr läuft es für die Deutsche aber nicht so gut. Bei mehreren Turnieren schied sie schon frühzeitig aus. Für das berühmte Turnier Wimbledon in Großbritannien hatte sie sich nun viel vorgenommen. Doch auch dieses Mal musste sich Angelique Kerber schon früh verabschieden. Gestern verlor sie gegen Garbiñe Muguruza aus Spanien. Durch die Niederlage schied Angelique aus dem Turnier aus. Und auch den ersten Platz in der Weltrangliste wird sie verlieren.

von dpa

erstellt am 11.Jul.2017 | 01:23 Uhr