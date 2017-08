Tiere : Am Wochenende geht’s um Fledermäuse

Fledermäuse können fliegen, obwohl sie zu den Säugetieren gehören. Sie zählen zu den Fledertieren – so wie Flughunde auch. Fledertiere sind die einzigen Säugetiere, die fliegen können. In Deutschland gibt es mehr als 20 verschiedene Fledermaus-Arten. In den nächsten Tagen kannst du viel über Fledermäuse erfahren. Denn am Wochenende ist wieder Batnight (gesprochen: bädneit) in Deutschland. Batnight heißt übersetzt Fledermausnacht. Damit wollen Naturschützer auch auf den Schutz der Tiere aufmerksam machen. In ganz Deutschland gibt es zur Batnight Veranstaltungen, bei denen sich alles um die Flattertiere dreht: zum Beispiel Ausflüge, bei denen man Fledermäuse beobachten kann. Im Internet kannst du schauen, ob etwas in deiner Nähe geplant ist, vielleicht schon in den nächsten Tagen: http://dpaq.de/0EgM2.

von

erstellt am 24.Aug.2017 | 03:13 Uhr