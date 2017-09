Unwetter : Alligator schwimmt auf der Straße

vergrößern 1 von 1 Foto: Eric Gay 1 von 1

Dass Alligatoren in Seen und Flüssen schwimmen, ist für Menschen im Südosten des Landes USA keine Überraschung. Ein Alligator, der auf einer Straße schwimmt, aber schon! Allerdings kann das dort zum Beispiel gerade im Bundesstaat Texas vorkommen. Denn ein Tropensturm hatte es zuletzt heftig regnen lassen. Das Wasser überflutete Straßen, auch Flüsse traten über die Ufer. Und so kommt es nun öfter mal vor, dass Leute Alligatoren an Orten sehen, wo diese sonst nicht schwimmen könnten – etwa auf einer Straße. Leute, die einen Alligator in ihrer Nähe sehen, rufen meist Hilfe herbei. Die Helfer fangen das Tier dann ein und lassen es woanders wieder frei.

Alligatoren gehören zu den Krokodilen. Sie mögen es gern sumpfig, schwimmen aber auch gern in Seen und Flüssen. Sie futtern zum Beispiel gern Fische und Vögel.

von dpa

erstellt am 04.Sep.2017 | 01:30 Uhr