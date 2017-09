Politik : Alle müssen Flüchtlinge aufnehmen

vergrößern 1 von 1 Foto: Balazs Mohai 1 von 1

07.Sep.2017

Die Menschen kommen von weit her nach Europa. Aus Ländern wie Syrien am Mittelmeer zum Beispiel. Oder aus Eritrea oder Somalia in Afrika. Sie sind aus ihrer Heimat geflüchtet, weil es dort Gewalt gibt. Oder sie fliehen vor Armut und hoffen, woanders Geld verdienen zu können. Viele dieser Menschen sind in den vergangenen Jahren in Länder der Europäischen Union gekommen. Deswegen gibt es immer wieder Streit.

Die Europäische Union ist ein Zusammenschluss von 28 Ländern in Europa. Kurz sagt man EU. Deutschland gehört dazu. Gemeinsam wollen die Mitglieder der EU dafür sorgen, dass ihre Bürger gut leben können und es keine Kriege gibt. Politiker der EU stellen zusammen Regeln auf, die für alle Mitgliedsländer gelten. Aber damit sind nicht immer alle einverstanden, wie zum Beispiel auch bei dem Thema Flüchtlinge.

Die Mehrheit der Mitgliedsländer der EU hatte vor zwei Jahren einen Beschluss gefasst. Damals waren sehr viele Flüchtlinge über bestimmte Routen in der EU angekommen. In manchen Ländern mussten deshalb plötzlich sehr viele Flüchtlinge versorgt werden, zum Beispiel in Griechenland und Italien. Die EU wollte diese Länder entlasten. Man beschloss deshalb, dass Zehntausende Flüchtlinge aus Griechenland und Italien auf andere Länder der EU verteilt werden sollten.

Einige Länder aber waren mit dem Beschluss nicht einverstanden. Sie sperrten sich dagegen, Flüchtlinge aufzunehmen. Zu diesen Ländern gehörten Ungarn und die Slowakei. Die beiden klagten gegen die Entscheidung.

Am Mittwoch entschied ein wichtiges Gericht der Europäischen Union aber: Der Beschluss der EU zu den Flüchtlingen war in Ordnung. Auch die Länder, die sich geweigert hatten, müssen daher Flüchtlinge aufnehmen. Sollten sie das nicht tun, könnte es passieren, dass sie hohe Geldstrafen zahlen müssen. Ungarn erklärte aber, es wolle auch künftig keine Flüchtlinge aufnehmen. Die Slowakei erklärte dagegen, man wolle das Urteil akzeptieren.