Was geschah am ... : Kalenderblatt 2020: 29. April

Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. April 2020:

Avatar_shz von dpa

28. April 2020, 23:55 Uhr

18. Kalenderwoche, 120. Tag des Jahres

Noch 246 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Katharina, Roswitha

HISTORISCHE DATEN

2015 - Der saudische König Salman ersetzt überraschend den bisherigen Kronprinzen Mukrin - jüngerer Halbbruder des Königs - durch seinen Neffen Prinz Mohammed bin Naif. Im Juni 2017 tritt Salmans Sohn Mohammed (MBS) an diese Stelle.

2010 - Belgien verbietet als erstes europäisches Land das Tragen von Ganzkörperschleiern wie etwa einer Burka in der Öffentlichkeit. Das Gesetz tritt am 23. Juli 2011 in Kraft.

2005 - Schiedsrichter Robert Hoyzer, Hauptbeschuldigter im Wett- und Manipulationsskandal, wird auf Lebenszeit aus dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) ausgeschlossen.

2000 - Bei einem Handgranatenanschlag in der Hamburger Discothek «J's» werden neun Menschen verletzt, zwei davon lebensgefährlich. Der Täter, ein 28-jähriger Türke, wird im Februar 2001 zu zwölf Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.

2000 - Zwei Teile des berühmten Bernsteinzimmers - ein Mosaik und eine Kommode - kehren aus Bremen nach St. Petersburg zurück.

1987 - In der Bundesrepublik wird das Medikament Zidovudin (Azidothymidin, AZT) zugelassen, das die Vermehrung des Aids-Virus im Organismus hemmt.

1963 - Die Arbeitnehmer der Metallindustrie in Baden-Württemberg treten in den Streik für ihre Forderung nach acht Prozent mehr Lohn. Die Unternehmer antworten mit der Aussperrung hunderttausender Beschäftigter.

1948 - In Italien wird das Kleinauto Fiat 500 B «Topolino» vorgestellt.

1945 - Amerikanische Truppen befreien das Konzentrationslager Dachau in Bayern.

GEBURTSTAGE

1980 - Kian Egan (40), irischer Popsänger, Mitglied der Boygroup Westlife («Queen Of My Heart»)

1970 - Andre Agassi (50), amerikanischer Tennisspieler, gewann alle vier Grand-Slam-Turniere, Autobiografie «Open»

1970 - Uma Thurman (50), amerikanische Filmschauspielerin («Mit Schirm, Charme und Melone», «Pulp Fiction», «Kill Bill», «Couchgeflüster»)

1950 - Bjarne Reuter (70), dänischer Kinder- und Jugendbuchautor («Das Zimthaus»)

1945 - Lutz Ackermann (75), deutscher Hörfunk-Moderator, Musikchef von NDR 2 1989-93

TODESTAGE

2019 - John Singleton, amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor («Boyz n the Hood - Jungs im Viertel»), geb. 1968

1980 - Alfred Hitchcock, britisch-amerikanischer Filmregisseur («Die Vögel», «Psycho»), geb. 1899