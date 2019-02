Was geschah am ... : Kalenderblatt 2019: 3. Februar

Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. Februar 2019:

5. Kalenderwoche

34. Tag des Jahres

Noch 331 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Ansgar, Hannah, Simeon

HISTORISCHE DATEN

2014 - Janet Yellen tritt offiziell ihr Amt als neue Vorsitzende der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) an. Sie ist die erste Frau auf diesem Posten.

2009 - Der Iran bringt seinen ersten selbst gebauten Satelliten in eine Erdumlaufbahn.

2006 - Im Roten Meer sinkt rund 90 Kilometer vor dem Zielhafen Safaga in Ägypten die Fähre «Al Salam Boccaccio 98». Mehr als 1000 Menschen sterben.

2004 - Die Bahn will künftig bei erheblichen Zugverspätungen im Fernverkehr Entschädigungen zahlen. Das sieht eine «Kundencharta Fernverkehr» vor, die Bahnchef Hartmut Mehdorn sowie die Bundesminister Renate Künast (Grüne) und Manfred Stolpe (SPD) in Berlin vorstellen.

1994 - Der amerikanische Präsident Bill Clinton hebt das seit 19 Jahren bestehende US-Handelsembargo gegen Vietnam auf.

1989 - Der seit mehr als 30 Jahren in Paraguay regierende Diktator Alfredo Stroessner wird in einem blutigen Militärputsch gestürzt.

1969 - Jassir Arafat wird Vorsitzender der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO).

1959 - Ein Flugzeug mit den Rock 'n' Roll-Stars Buddy Holly, Ritchie Valens und The Big Bopper an Bord stürzt kurz nach dem Start in einem Schneesturm im US-Bundesstaat Iowa ab. Alle Insassen kommen ums Leben.

1934 - Die «Deutsche Luft-Hansa» nimmt den Postflugdienst von Europa nach Südamerika auf.

GEBURTSTAGE

1994 - Malaika Mihambo (25), deutsche Leichtathletin, Goldmedaille im Weitsprung bei der EM 2018 in Berlin

1979 - Marie Zielcke (40), deutsche Schauspielerin («Agnes und seine Brüder»)

1964 - Michael Rummenigge (55), deutscher Fußballspieler (FC Bayern München 1982-1988), Bruder von Karl-Heinz Rummenigge

1939 - Michael Cimino, amerikanischer Filmregisseur (1979 Oscar für «Die durch die Hölle gehen»), gest. 2016

1859 - Hugo Junkers, deutscher Erfinder und Flugzeugbauer, Gründer der Junkers-Flugzeugwerke in Dessau 1919, Konstrukteur des Flugzeuges «Ju 52», gest. 1935

TODESTAGE

2018 - Rolf Zacher, deutscher Schauspieler («Endstation Freiheit»), geb. 1941

1924 - Woodrow Wilson, amerikanischer Politiker, 28. Präsident der USA 1913-1921, geb. 1856