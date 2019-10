Was geschah am ... : Kalenderblatt 2019: 25. Oktober

Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Oktober 2019:

24. Oktober 2019, 23:55 Uhr

HISTORISCHE DATEN

2018 - In und um Norwegen läuft das größte Nato-Manöver seit Ende des Kalten Krieges an. Beteiligt sind 50 000 Soldaten.

2017 - Zum ersten Mal kommt im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland ein autonom fahrender Bus zum Einsatz. Im niederbayerischen Bad Birnbach startet eine Bahn-Tochter das Pilotprojekt im regulären Straßenverkehr.

2009 - Mindestens 155 Iraker werden getötet, als kurz hintereinander in Bagdad neben dem Justizministerium und dem Gebäude des Provinzrates Bomben explodierten.

2004 - Aus den Stahlunternehmen Ispat International, LNM Holdings und International Steel entsteht durch Fusion der bis dahin weltgrößte Stahlkonzern Mittal Steel.

2003 - Michail Chodorkowski, russischer Öl-Magnat und Kritiker von Präsident Wladimir Putin, wird festgenommen. In zwei international als politisch kritisierten Prozessen wird er später wegen Betrugs zu zehn Jahren Lagerhaft verurteilt.

1994 - Der Vatikan und die Palästinensische Befreiungsorganisation PLO nehmen offizielle Beziehungen auf.

1984 - Bundestagspräsident Rainer Barzel (CDU) tritt nach Auseinandersetzungen über eine angebliche Verstrickung in die Flick-Parteispendenaffäre von seinem Amt zurück.

1979 - Katalonien und das Baskenland billigen in Volksabstimmungen neue Regionalverfassungen. Damit erhalten beide spanische Regionen eine weit reichende Autonomie.

1929 - Der «Schwarze Freitag» markiert den Beginn der Weltwirtschaftskrise, ausgelöst durch einen Kurseinbruch an der New Yorker Börse am 24. Oktober (Ortszeit, daher englisch: «Black Thursday»).

GEBURTSTAGE

2001 - Prinzessin Élisabeth (18), belgische Kronprinzessin, älteste Tochter des belgischen Königs Philippe

1984 - Katy Perry (35), amerikanische Popsängerin («I Kissed a Girl»)

1964 - Nicole (55), deutsche Schlagersängerin, gewann 1982 mit «Ein bisschen Frieden» den Grand Prix Eurovision de la Chanson

1949 - Katharina Trebitsch (70), deutsche Film- und Fernsehproduzentin

1919 - Beate Uhse, deutsche Unternehmerin, Pionierin der Erotikbranche, gründet 1949 das nach ihr benannte Unternehmen in Flensburg, gest. 2001

TODESTAGE

2001 - Soraya, Ex-Kaiserin von Persien, geschiedene zweite Ehefrau des ehemaligen Schahs von Persien, Mohammed Reza Pahlavi, geb. 1932

1957 - Henry Van de Velde, belgischer Architekt, Mitbegründer des Deutschen Werkbundes, geb. 1863