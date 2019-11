Was geschah am ... : Kalenderblatt 2019: 24. November

Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. November 2019:

23. November 2019, 23:55 Uhr

HISTORISCHE DATEN

2017 - Bei einem Anschlag auf eine Moschee im Norden der Sinai- Halbinsel sterben mindestens 305 Menschen.

2014 - Das Kunstmuseum Bern will das Erbe des Sammlers Cornelius Gurlitt antreten und NS-Raubkunst an die rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. Der Stiftungsrat des Museums unterzeichnet in Berlin eine entsprechende Vereinbarung mit Bayern und dem Bund.

2009 - Seeräuber überfallen vor der Küste Benins in Westafrika einen deutschen Tanker. Bei dem Angriff erschießen die Piraten den aus der Ukraine stammenden 1. Offizier der «Cancale Star».

1999 - Unter Vermittlung von Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) erklären sich die Gläubigerbanken zu einem gemeinsamen Sanierungspaket für den überschuldeten Frankfurter Baukonzerns Philipp Holzmann bereit.

1979 - In einem Münchener Industriepark eröffnet die erste Media- Markt-Filiale.

1969 - Gustav Heinemann besucht als erster deutscher Bundespräsident die Niederlande.

1949 - Bei einem Brand und einer anschließenden Explosion in einem Uranbergwerk bei Johanngeorgenstadt in der DDR werden mindestens 220 Kumpel getötet und 160 schwer verletzt.

1874 - Dem amerikanischen Farmer Joseph F. Glidden wird das Patent auf den von ihm entwickelten Stacheldraht, dessen Form noch heute gebräuchlich ist, zugesprochen.

1859 - Der englische Naturforscher Charles Darwin veröffentlicht mit dem Werk «Von der Entstehung der Arten» seine Evolutionstheorie.

GEBURTSTAGE

1984 - Maria Höfl-Riesch (35), deutsche Skirennläuferin, Olympiasiegerin 2010 und 2014

1954 - Emir Kusturica (65), serbischer Regisseur («Schwarze Katze, weißer Kater»)

1934 - Klaus Bugdahl (85), deutscher Radrennfahrer, einer der erfolgreichsten Sechstagefahrer aller Zeiten

1934 - Alfred Schnittke, russisch-deutscher Komponist, gest. 1998

1934 - Wolfgang Rademann, deutscher Fernsehproduzent («Die Schwarzwaldklinik»), gest. 2016

TODESTAGE

2014 - Viktor Wassiljewitsch Tichonow, russischer Eishockeytrainer, acht Mal Weltmeister und drei Mal Olympiasieger, geb. 1930

2004 - Arthur Hailey, britisch-kanadischer Schriftsteller («Airport»), geb. 1920