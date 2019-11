Was geschah am ... : Kalenderblatt 2019: 12. November

Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. November 2019:

11. November 2019, 23:55 Uhr

46. Kalenderwoche, 316. Tag des Jahres

Noch 49 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Diégo, Kunibert, Lewin

HISTORISCHE DATEN

2018 - CSU-Chef Horst Seehofer kündigt in Bautzen seinen Rückzug vom Parteivorsitz für Anfang 2019 an. Innenminister will er zunächst bleiben. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kandidiert für die Nachfolge als Parteichef.

2014 - Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt gelingt die Landung mit einem Mini-Labor auf einem Kometen: Mehr als eine halbe Milliarde Kilometer von der Erde entfernt landet «Philae» auf dem Kometen «Tschuri».

2004 - Bundesverkehrsminister Manfred Stolpe (SPD) eröffnet in Berlin Deutschlands erste kommerzielle, öffentliche Wasserstofftankstelle.

1996 - Der frühere italienische Ministerpräsident und Sozialistenchef Bettino Craxi wird in letzter Instanz wegen Korruption zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.

1971 - Der Bundesrat wählt den ehemalige Bundesinnenminister Ernst Benda (CDU) zum neuen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts.

1944 - Das letzte große deutsche Schlachtschiff «Tirpitz», Schwesterschiff der «Bismarck», wird von britischen Bombern vor der norwegischen Stadt Tromsø versenkt.

1929 - In Stockholm wird Thomas Mann der Nobelpreis für Literatur zuerkannt.

1906 - In Köln eröffnet das Rautenstrauch-Joest Museum. Den Grundstock des Völkerkundemuseums bildet die Sammlung des Weltreisenden Wilhelm Joest.

1419 - In Rostock wird eine der ältesten Universitäten Deutschlands gegründet.

GEBURTSTAGE

1982 - Anne Hathaway (37), amerikanische Schauspielerin («Plötzlich Prinzessin», «Les Miserables»)

1976 - Judith Holofernes (43), deutsche Sängerin (Band: Wir sind Helden bis 2012)

1947 - Patrice Leconte (72), französischer Filmregisseur («Der Mann der Friseuse»)

1929 - Michael Ende, deutscher Schriftsteller («Momo», «Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer»), gest. 1995

1929 - Gracia Patricia, monegassische Fürstin, vor ihrer Heirat mit Fürst Rainier III. als Grace Kelly ein Hollywood-Star («Über den Dächern von Nizza» 1955), gest. 1982

TODESTAGE

2018 - Stan Lee, amerikanischer Comic-Autor («Spider-Man»), geb. 1922

1989 - Dolores Ibárruri, spanische Revolutionärin und Politikerin («La Pasionaria»), geb. 1895