Was geschah am ... : Kalenderblatt 2019: 10. April

Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. April 2019:

von dpa

09. April 2019, 23:55 Uhr

15. Kalenderwoche, 100. Tag des Jahres

Noch 265 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Magdalena Gabriela

HISTORISCHE DATEN

2018 - Das Bundesverfassungsgericht erklärt die Bemessung der Grundsteuer nach Jahrzehnte alten Einheitswerten für verfassungswidrig und verlangt eine neue Regelung.

2017 - Erstmals in ihrer 188-jährigen Geschichte steht mit Cressida Dick eine Frau an der Spitze der berühmten Londoner Polizei Scotland Yard.

2014 - Ein großes Möbelhaus in Unna (Nordrhein-Westfalen) hat in China versehentlich 5000 Kaffeetassen mit einem Hitler- Porträt bestellt. Hunderte Tassen stehen bereits in den Verkaufsregalen, als die Panne bemerkt wird.

2009 - Vier Mitglieder einer Familie aus Eislingen (Baden- Württemberg) werden erschossen in ihrer Wohnung aufgefunden. Der 19-jährige Sohn und sein Freund werden wegen Mordes zu langen Haftstrafen verurteilt.

1999 - Der deutsche Geschäftsmann Helmut Hofer wird gegen 300.000 Mark Kaution aus iranischer Haft entlassen. Hofer war ursprünglich wegen einer angeblich verbotenen sexuellen Beziehung zu einer Muslimin zum Tode verurteilt worden.

1959 - Der japanische Kronprinz Akihito bricht mit der fast 2000 Jahre alten Tradition des japanischen Kaiserhauses und heiratet eine Bürgerliche, die Unternehmertochter Michiko Shoda.

1919 - Der mexikanische Revolutionär Emiliano Zapata wird in Süd-Mexiko von Regierungssoldaten ermordet.

1864 - Erzherzog Maximilian, ein Bruder des österreichischen Kaisers Franz Joseph I., nimmt die ihm angebotene mexikanische Kaiserkrone an.

1849 - In den USA erhält der Erfinder Walter Hunt das Patent auf die Sicherheitsnadel.

GEBURTSTAGE

1979 - Sophie Ellis-Bextor (40), britische Popsängerin («Murder on the Dancefloor»)

1949 - Hans-Hermann Tiedje (70), deutscher Journalist, Chefredakteur der «Bild»-Zeitung 1989-92

1939 - Claudio Magris (80), italienischer Schriftsteller und Germanist («Ein anderes Meer») 1929 - Hanns Lothar, deutscher Bühnen- und Filmschauspieler («Eins, Zwei, Drei»), gest. 1967 1929 - Max von Sydow (90), schwedischer Schauspieler («Pelle der Eroberer», «Der Exorzist»)

TODESTAGE

2009 - Heide Moser, deutsche Politikerin (SPD), Ministerin für Soziales und Gesundheit in Schleswig-Holstein 1993-2004, geb. 1943

1954 - Auguste Lumière, französischer Filmpionier («Die Ankunft eines Zuges auf dem Bahnhof in La Ciotat»), geb. 1862