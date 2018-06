Was geschah am... : Kalenderblatt 2018: 20. Juni

Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. Juni 2018:

von dpa

19. Juni 2018, 23:55 Uhr

25. Kalenderwoche

171. Tag des Jahres

Noch 194 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Zwillinge

Namenstag: Adalbert, Benigna, Margarete

HISTORISCHE DATEN

2017 - Erstmals seit Beginn des Friedensprozesses mit den Palästinensern 25 Jahre zuvor gründet Israel offiziell eine gänzlich neue Siedlung im Westjordanland.

2016 - Die Staatsanwaltschaft Braunschweig teilt mit, im Abgas- Skandal wegen des Verdachts der Marktmanipulation gegen den zurückgetretenen VW-Konzernchef Martin Winterkorn zu ermitteln.

2011 - Der «Freistaat Christiania» kann auf Dauer als alternative Oase im Herzen Kopenhagens weiterbestehen. Die 700 Bewohner nehmen ein Verkaufsangebot des Staates an.

1988 - In Düsseldorf kommt es zum ersten offiziellen Leichtathletik- Länderkampf zwischen der Bundesrepublik und der DDR, den die Gäste deutlich gewinnen.

1974 - In Ost-Berlin und Bonn nehmen die Ständigen Vertretungen der Bundesrepublik und der DDR ihre Arbeit auf. Dies hatte sich durch die Affäre um den DDR-Spion Günter Guillaume verzögert.

1968 - Der Bau des zweiten Hamburger Elbtunnels beginnt.

1963 - Die USA und die Sowjetunion vereinbaren die Einrichtung eines «Heißen Drahtes», einer direkten Nachrichtenverbindung zwischen dem Kreml und dem Weißen Haus.

1948 - Mit der Währungsreform in den Westzonen wird die Deutsche Mark (DM) zur neuen Währung und löst die Reichsmark ab.

1908 - Die Dresdner Hausfrau Melitta Bentz erhält den Gebrauchsmusterschutz für ihren neuartigen Kaffeefilter.

GEBURTSTAGE

1978 - Frank Lampard (40), englischer Fußballspieler, FC Chelsea 2001-2014

1953 - Cyndi Lauper (65), amerikanische Popsängerin («Girls Just Want to Have Fun»)

1953 - Ulrich Mühe, deutscher Schauspieler («Das Leben der Anderen»), gest. 2007

1943 - Ursula Engelen-Kefer (75), deutsche Gewerkschafterin (SPD), stellvertretende Vorsitzende des DGB 1990-2006

1928 - Jean-Marie Le Pen (90), französischer Politiker, 1972 Gründer der rechtsextremen Partei Front National (FN)

TODESTAGE

1968 - Jupp Elze, deutscher Boxer, stirbt nach einem EM-Kampf im Mittelgewicht an einer Gehirnblutung, geb. 1939

1933 - Clara Zetkin, deutsche Politikerin (KPD) und Frauenrechtlerin, als Initiatorin der ersten internationalen Frauendemonstrationen Begründerin des Internationalen Frauentages, geb. 1857