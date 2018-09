Was geschah am ... : Kalenderblatt 2018: 19. September

Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. September 2018:

von dpa

18. September 2018, 23:55 Uhr

38. Kalenderwoche

262. Tag des Jahres

Noch 103 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Albert, Igor, Theodor

HISTORISCHE DATEN

2017 - Ein Erdbeben der Stärke 7,1 trifft das Zentrum Mexikos. Unter den 369 Todesopfern sind etwa 220 Bewohner der Hauptstadt Mexiko-Stadt.

2013 - Die russische Küstenwache entert in der Arktis die «Arctic Sunrise» der Umweltorganisation Greenpeace. Diese hatte am Tag zuvor versucht, die Ölplattform «Priraslomnaja» zu besetzen, um gegen Ölbohrungen in der Arktis zu protestieren.

2008 - In Ägypten werden 19 Teilnehmer einer Wüstensafari entführt, darunter fünf Deutsche. Die Kidnapper verschleppen die Touristen erst in den Sudan, dann nach Libyen und in den Tschad. Am 29. September kommen alle Geiseln frei.

1993 - Der Quedlinburger Domschatz kehrt nach einer fast 50-jährigen Odyssee an seinen angestammten Platz in der St. Servatius Stiftskirche zurück.

1988 - Die seit mehr als 40 Jahren verschollene Original- Begleitmusik zu Ernst Lubitschs Stummfilm «Madame Dubarry» taucht in einem amerikanischen Archiv wieder auf. Das teilt das Duisburger Filmforum mit.

1983 - Die britischen Karibik-Inseln St. Kitts und Nevis werden unabhängig.

1941 - Im Deutschen Reich wird das Tragen des «Judensterns» für alle jüdischen Personen über sechs Jahren Pflicht.

1893 - In der britischen Kolonie Neuseeland erhalten die Frauen erstmals das aktive Wahlrecht.

1783 - Die Brüder Montgolfier lassen in Paris den ersten Heißluftballon «mit Besatzung» aufsteigen. An Bord sind ein Huhn, eine Ente und ein Schaf. Sie überstehen den mehrminütigen Flug unbeschadet.

GEBURTSTAGE

1968 - Lila Downs (50), mexikanisch-amerikanische Sängerin («Balas y Chocolate»)

1948 - Jeremy Irons (70), britischer Schauspieler («Nachtzug nach Lissabon»)

1941 - Peter Horton (77), österreichischer Liedermacher («Wilde Gärten»), ehemaliger Gastgeber der Fernsehreihen «Café in Takt» und «Hortons kleine Nachtmusik»

1940 - Karin Baal (78), deutsche Schauspielerin («Die Halbstarken»)

1928 - Wolfram Siebeck, deutscher Gastronomiekritiker, Kolumnist der «Zeit» (Bücher «Kulinarische Notizen», «Siebecks Klassiker»), gest. 2016

TODESTAGE

2017 - Jake LaMotta, amerikanischer Boxer, geb. 1922

1996 - Helmut Heißenbüttel, deutscher Schriftsteller, Vertreter der experimentellen Literatur und der Konkreten Poesie, geb. 1921