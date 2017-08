Was geschah am ... : Kalenderblatt 2017: 27. August

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

34. Kalenderwoche

239. Tag des Jahres

Noch 126 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Gebhard, Monika

HISTORISCHE DATEN

2015 - An der österreichischen Autobahn bei Parndorf werden in einem Schleuser-Lastwagen 71 tote Flüchtlinge entdeckt.

2012 - Sechs US-Soldaten erhalten wegen der versehentlichen Verbrennung von Koran-Exemplaren und anderer religiöser Texte in Afghanistan Disziplinarstrafen.

2007 - Adidas schließt einen neuen Ausrüstervertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund. Für ein Gesamtpaket von etwa 200 Millionen Euro rüstet der Sportartikelkonzern von 2011 bis 2018 die DFB-Mannschaften aus.

1999 - Nach mehr als 13 Jahren ununterbrochener Nutzung verlässt die letzte Besatzung die russische Raumstation «Mir» und kehrt auf die Erde zurück.

1992 - Die 1948 gegründete und seit 1965 im Bauer Verlag erscheinende Illustrierte «Quick» erscheint letztmalig.

1987 - Nach fast dreijährigen Gesprächen legen die SPD und die SED ein erstes gemeinsames Grundsatzdokument vor.

1962 - Die erste Ausgabe der Satire-Zeitschrift «pardon» erscheint.

1947 - Vor dem Internationalen Militärgericht in Nürnberg beginnt der Prozess gegen 23 Direktoren der IG Farben wegen «Vorbereitung eines Angriffskrieges».

1910 - Die II. Internationale Sozialistische Frauenkonferenz in Kopenhagen beschließt die Einführung des jährlichen Frauentages. Er wird zunächst am 19. März und ab 1921 weltweit am 8. März gefeiert.

AUCH DAS NOCH

2015 - dpa meldet: Eine resolute 90-Jährige hat einen Einbrecher in die Flucht gebrüllt. Der Unbekannte hatte in der Nacht eine Fensterscheibe zum Badezimmer der Seniorin in Karlsruhe eingeworfen. «Die Frau schrie den Einbrecher derartig an, dass dieser das Weite suchte», teilte die Polizei mit.

GEBURTSTAGE

1977 - Deco (40), portugiesischer Fußballer

1962 - Sarah Wiener (55), österreichische TV-Köchin und Gastronomin

1957 - Bernhard Langer (60), deutscher Golfer, zweimaliger Sieger beim US-Masters in Augusta 1985, 1993

1957 - Dietlinde Turban (60), deutsche Schauspielerin («Schloß Königswald»), Witwe des amerikanischen Dirigenten und Komponisten Lorin Maazel

1947 - Paul Lissek (70), deutscher Hockeytrainer, Trainer der deutschen Hockey-Nationalmannschaft 1991-2000, Europameister 1991, 1995 und 1999

TODESTAGE

1965 - Le Corbusier, französischer Architekt und Möbeldesigner, geb. 1887

1963 - Adolf Grimme, deutscher Pädagoge und Politiker (SPD), Namensgeber des Adolf-Grimme-Instituts und des Adolf-Grimme-Preises, Generaldirektor des Nordwestdeutschen Rundfunks NWDR 1948-1956, geb. 1889

von dpa

erstellt am 26.Aug.2017 | 23:30 Uhr