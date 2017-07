Was geschah am... : Kalenderblatt 2017: 24. Juli

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

30. Kalenderwoche

205. Tag des Jahres

Noch 160 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Löwe

Namenstag: Christine, Christophorus, Gerburg, Kinga, Siglind

HISTORISCHE DATEN

2016 - Ein Flüchtling aus Syrien sprengt sich im bayerischen Ansbach nahe einem Open-Air-Konzert in die Luft. 15 Menschen werden verletzt. Der IS beansprucht den Anschlag für sich.

2015 - Die Türkei beschießt Lager der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK im Nordirak aus der Luft. Daraufhin beendet die PKK eine 2013 ausgerufene Waffenruhe.

2012 - Das Schweizer Sonnenenergie-Flugzeug «Solar Impulse» kehrt nach einem Transkontinentalflug von insgesamt 6000 Kilometern zum Startplatz nach Payerne im Kanton Waadt zurück.

2007 - Das Bundeskabinett beschließt einstimmig den von Verkehrsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) vorgelegten Gesetzentwurf zur Teilprivatisierung der Bahn.

2002 - Nach Einsprüchen widerruft das Europäische Patentamt in München de facto das Patent (EP 0695351) auf Züchtung menschlicher Embryonen.

1992 - Die für den ostdeutschen Markt konzipierte Boulevard-Zeitung «Super!» wird nach 14 Monaten eingestellt.

1967 - Das Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz) in der Bundesrepublik Deutschland wird verkündet.

1949 - Der Schriftsteller Thomas Mann kehrt nach 16 Jahren im Exil nach Deutschland zurück, um den Goethepreis der Stadt Frankfurt am Main entgegenzunehmen.

1925 - In Frankfurt am Main beginnt die 1. Internationale Arbeiter-Olympiade.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Drei Männer in Weiden in der Oberpfalz (Bayern) stehlen rund 1000 leere Pfandflaschen aus einem Supermarkt und transportieren sie in mehreren großen Säcken ab. Das Leergut hat einen Wert von 232 Euro. Die Polizei kann die Diebe stellen.

GEBURTSTAGE

1982 - Anna Paquin (35), kanadische Schauspielerin («Das Piano», «X-Men»)

1967 - Jochen Distelmeyer (50), deutscher Musiker, Sänger der früheren Band Blumfeld («L'Etat Et Moi»)

1952 - Gus Van Sant (65), amerikanischer Filmregisseur («Good Will Hunting», «Elephant»)

1927 - Alex Katz (90), amerikanischer Maler, berühmt durch seine überlebensgroßen Brustbilder und Porträts

1847 - Margarete Steiff, deutsche Unternehmerin, gründete 1880 die Manufaktur Steiff (Spielzeug- und Plüschtierhersteller), gest. 1909

TODESTAGE

1980 - Peter Sellers, britischer Schauspieler («Der rosarote Panther»), geb. 1925

1957 - Sacha Guitry, französischer Schriftsteller, Schauspieler und Regisseur («Roman eines Schwindlers»), geb. 1885

von dpa

erstellt am 23.Jul.2017 | 23:55 Uhr