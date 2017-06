Was geschah am... : Kalenderblatt 2017: 23. Juni

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

25. Kalenderwoche

174. Tag des Jahres

Noch 191 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Edeltraud, Hildulf

HISTORISCHE DATEN

2016 - In einem Referendum stimmen 51,9 Prozent der Briten für den Austritt des Königreichs aus der Europäischen Union («Brexit»).

2016 - Nach mehr als 50 Jahren Bürgerkrieg schließen Kolumbiens Regierung und die Guerillaorganisation Farc in Kuba einen Waffenstillstand. Der in einer Volksabstimmung abgelehnte Vertrag wird in geänderter Form im November unterzeichnet.

2015 - Die britische Königin Elizabeth II. trifft zu ihrem fünften Staatsbesuch in Deutschland ein.

2002 - Fast ein Jahr nach seiner Auslieferung an das Haager UN-Kriegsverbrechertribunal wird der ehemalige jugoslawische Präsident Slobodan Milosevic als Chef der oppositionellen Sozialistischen Partei Serbiens (SPS) abgelöst. Milosevic bleibt allerdings Ehrenvorsitzender der Partei.

1992 - Der New Yorker Mafia-Boss John Gotti wird wegen fünffachen Mordes und anderer Straftaten zu einer lebenslänglichen Gefängnisstrafe verurteilt.

1987 - Der Leichtathlet Sergej Bubka (UdSSR) steigert in Prag seinen eigenen Weltrekord im Stabhochsprung auf 6,03 m.

1977 - Im Unfallkrankenhaus der österreichischen Stadt Linz wird erstmals einem Patienten ein künstliches Kniegelenk aus Stahl eingesetzt («Menschik-Knie»).

1924 - Der Massenmörder Fritz Haarmann wird in Hannover verhaftet. Er gibt 24 Morde an jungen Männern zu und gesteht, Leichenteile verspeist zu haben.

1757 - Truppen der britischen Ostindien-Kompanie besiegen bei Plassey (heute Palashi) die Armee des Nawab (Gouverneurs) von Bengalen. Die Herrschaft Großbritanniens über Indien für die folgenden fast zwei Jahrhunderte beginnt.

AUCH DAS NOCH

2014 - dpa meldet: Der österreichische Extremsportler Franz Müllner (44) hat eine 142 Tonnen schwere Boeing 777 mit reiner Muskelkraft bewegt. Der Salzburger zog das rund 64 Meter lange Flugzeug am Flughafen Wien 14,50 Meter weit. Knapp fünf Monate hatte er sich darauf vorbereitet.

GEBURTSTAGE

1972 - Zinédine Zidane (45), französischer Fußballer, Weltfußballer des Jahres 1998, 2000, 2003, Fußball- Weltmeister 1998 mit der französischen Nationalmannschaft

1967 - Boris Aljinovic (50), deutscher Schauspieler (Rolle als Kommissar Felix Stark in der Berliner «Tatort»-Reihe)

1942 - Jörg Pleva, deutscher Schauspieler («Das Millionenspiel»), gest. 2013

1942 - Hannes Wader (75), deutscher Liedermacher («Der Tankerkönig»)

937 - Martti Ahtisaari (80), finnischer Politiker, Staatspräsident 1994-2000, Friedensnobelpreis 2008 TODESTAGE

2015 - Helmuth Lohner, österreichischer Schauspieler («Die schöne Lügnerin»), geb. 1933

2009 - Hanne Hiob, deutsche Schauspielerin, Tochter des Schriftstellers Bertolt Brecht, bekannt als Brecht- Interpretin, geb. 1923

erstellt am 22.Jun.2017 | 23:55 Uhr