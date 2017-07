Was geschah am ... : Kalenderblatt 2017: 11. Juli

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

HISTORISCHE DATEN

2014 - Papst Franziskus ernennt den Berliner Erzbischof Rainer Maria Woelki zum neuen Erzbischof von Köln. Am 20. September wird Woelki in sein neues Amt eingeführt.

2012 - Mit der Schließung eines elf Kilometer langen neuen Damms in der Nordsee bei Rotterdam sind die Niederlande offiziell 20 Quadratkilometer größer geworden.

2007 - Das Europaparlament stimmt mit großer Mehrheit für die endgültige Abschaffung des Briefmonopols. Von 2011 an dürfen private Postdienste in der EU auch Briefe unter 50 Gramm überbringen.

1995 - Bosnische Serben erobern die zur UN-Schutzzone erklärte Muslim-Enklave Srebrenica. Nach dem Fall der Stadt werden rund 8000 Menschen ermordet.

1982 - Im Endspiel der 12. Fußball-Weltmeisterschaft in Madrid besiegt die italienische Nationalelf das Team der Bundesrepublik Deutschland mit 3:1.

1975 - In China wird offiziell bestätigt, dass die rund 2200 Jahre alte Terrakotta-Armee in der Nähe der Provinzhauptstadt Xian gefunden wurde. Bauern waren gut ein Jahr zuvor auf erste Bruchstücke gestoßen.

1947 - Das Flüchtlingsschiff «Exodus 1947» mit 4500 jüdischen Flüchtlingen an Bord läuft von Südfrankreich mit Ziel Palästina aus.

1897 - Der erste Nordpolflug mit einem Freiballon startet. Der schwedische Ingenieur und Polarforscher Salomon A. Andrée und zwei Begleiter müssen am 14. Juli notlanden und zu Fuß weiter. Sie sterben vermutlich im Oktober.

1302 - Bei Kortrijk (Westflandern) scheitert in einem Kampf der französische Versuch, die Herrschaft über Flandern wieder herzustellen (Goldsporenschlacht).

AUCH DAS NOCH

2015 - dpa meldet: Petr Bauer ist neuer Weltmeister im Pizzakartonschnellfalten. Er setzt sich bei einer Pizzakartonfalt-Weltmeisterschaft in Irsch an der Saar (Rheinland-Pfalz) gegen gut 20 Konkurrenten aus sieben Nationen durch. Der Deutsche mit russischen Wurzeln schafft 13 Boxen in einer Minute.

GEBURTSTAGE

1977 - Paul Kalkbrenner (40), deutscher Techno-Musiker («Sky and Sand» Studio-Album «7»)

1960 - Jafar Panahi (57), iranischer Regisseur («Taxi»)

1932 - Hans van Manen (85), niederländischer Choreograph (Nederlands Dans Theater, niederländisches Nationalballett)

1928 - Jane Gardam (89), britische Schriftstellerin («Ein untadeliger Mann»)

1927 - Herbert Blomstedt (90), schwedischer Dirigent, Gewandhauskapellmeister in Leipzig 1998-2005

TODESTAGE

2014 - Charlie Haden, amerikanischer Jazz-Bassist («Quartet West» und «Liberation Music Orchestra»), geb. 1937

1937 - George Gershwin, amerikanischer Komponist («Porgy und Bess»), geb. 1898

