Schüler, Auszubildende, Studenten : Junge Leute in SH sind häufiger psychisch krank

Zu viel Hamsterrad – Druck produziert auch Verlierer ein Kommentar von Frank Jung Eigentlich sind es bis zu den Zeugnissen noch anderthalb Wochen hin. Doch die Bildungspolitik hat bereits am Dienstag vom Berufsverband der Psychotherapeuten ein Giftblatt ausgestellt bekommen. Was dessen Landesvorsitzender in seinem Behandlungsalltag als Ursachen für die steigende Zahl seelischer Erkrankungen bei jungen Menschen kennenlernt – das rüttelt hoffentlich wach. Anforderungen in Schule, Ausbildung und Studium sind keinesfalls per se schlecht. Es braucht sie, um ein gewisses Bildungsniveau und damit die Zukunfts-Chancen dieses Landes zu sichern. Damit junge Leute mit den Anforderungen klar kommen, muss es aber wieder stärker individuelle Spielräume geben. Ob beim Einschulungsdatum oder der Studienzeit: Der eine braucht etwas mehr Zeit als der andere, einige sind Frühbegabte, andere Spätzünder. Wieder andere, Kinder mit Lernstörungen, könnten an speziellen Förderschulen gezielter an die Hand genommen werden als in Regelklassen. Das alles haben Bildungsreformen der jüngeren Vergangenheit jedoch ignoriert. Zu viel Hamsterrad, zu viel Schema F für alle hat auch Verlierer produziert. Psychische Leiden sind meist stille Leiden. Umso wichtiger, dass unsere Gesellschaft den Mut fasst, darüber zu sprechen.