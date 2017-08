Schiffsunglück : Journalistin getötet? Dänischer U-Boot-Kapitän kommt in U-Haft

vergrößern 1 von 1 Foto: Hougaard Niels/dpa 1 von 1

Kopenhagen | Der Besitzer eines privaten dänischen U-Boots muss nach Entscheidung eines Gerichts in Kopenhagen für 24 Tage in Untersuchungshaft. Ihm werde fahrlässige Tötung im Zusammenhang mit dem Verschwinden einer schwedischen Journalistin vorgeworfen, berichtete am Samstag die Nachrichtenagentur Ritzau. Der U-Boot-Fahrer hatte die Vorwürfe zuvor vor Gericht zurückgewiesen.

Ein privates dänisches U-Boot war in der Nacht zu Freitag vor der Küste der Hauptstadt Kopenhagen untergegangen. Der Besitzer und Erfinder konnte noch rechtzeitig von dem sinkenden Schiff gerettet werden. Jedoch wird eine schwedische Journalistin, die mit an Bord gewesen sein soll, vermisst. Die dänische Polizei vermutet ein Verbrechen.

Der Beschuldigte und die Journalistin sollen am Donnerstag zu einer Fahrt ausgelaufen sein. Nachdem sie gegen Mitternacht nicht zurückgekehrt waren, alarmierte der Freund der Frau die Polizei. Ihre Verwandten meldeten die 30-Jährige als vermisst. Ihr Verbleib war auch am Samstag noch unklar.

Am Freitagmorgen suchten zwei Rettungshubschrauber und drei Schiffe mit speziellem Sonar-Gerät nach dem 18 Meter langen und 40 Tonnen schweren U-Boot und fanden es schließlich in der Bucht von Køge, wo es gesunken war. Laut eigener Aussage hatte der Besitzer die Journalistin am Donnerstagabend an Land gebracht. „Ich war auf einer Probefahrt und habe ein paar Dinge an dem U-Boot getestet. Dann ist etwas mit einem Ballasttank schiefgegangen“, sagte er.

Am Samstag begannen Bemühungen, die „Nautilus“ zu heben. „Wir hoffen, sie zu heben und in den Hafen zu bringen“, sagte Polizeioffizier Carsten Reenberg der Deutschen Presse-Agentur. Unklar sei, wie lange die Operation dauern werde.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die schwedische Journalistin nach 22.30 Uhr am Donnerstagabend gesehen haben.

von dpa/nordschleswiger.dk

erstellt am 12.Aug.2017 | 18:17 Uhr